Bjarne, der jetzt etwas mehr als einen Monat alt ist, hat das Sextett der jungen Familie am Abend des 25. Februar komplett gemacht. Nach nur etwa zweieinhalb Stunden war alles vorbei und Daniela Bielak ging es anschließend so gut, dass sie und ihr Ehemann, der bei der Geburt natürlich dabei war, noch in der Nacht auf den nächsten Tag mit Bjarne nach Hause gefahren sind. „Ich fühle mich wohl auf der Station – aber zuhause ist es nun mal am schönsten“, sagt Daniela Bielak. Außerdem waren Sophie (2,5), Ella (4), Jonas (6) und Noah (9) natürlich neugierig auf den neuen Erdenbürger und haben sich gefreut, dass ihre Mutter, der Vater und der neue Bruder gleich am nächsten Tag (wieder) da waren. Bjarne war seiner Geburt 54 cm groß und wog 3850 Gramm.