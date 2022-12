Bei der Jugendlichen hatte sich im Jahr 2019 durch ein Verrutschen der Knorpelscheibe mit ihrer späteren Zerstörung fünfmal nacheinander das linke Kiefergelenk verrenkt. Dadurch war eine auch nach außen sichtbare Fehlstellung ihres Kiefers eingetreten, durch die Finja Gährken ständig von starken Schmerzen betroffen war und ihren Mund kaum noch öffnen konnte, geschweige denn feste Nahrung zu sich nehmen.

Über zehn Kilo Gewicht hatte Finja bis dahin verloren und es hatten sich zahlreiche Folgebeschwerden wie eine Beckenschiefstellung und Haltungsprobleme bei ihr eingestellt, durch die sie auch unter ständigen Kopf-, Nacken- und Rückenschmerzen litt. Drei- bis viermal pro Woche zur Physiotherapie und zur Lymphdrainage, Schmerzmittel – nichts half. Durch die Schule hat sie sich trotzdem durchgekämpft. „Finja hat einmal zu mir gesagt, dass sie sich nicht auch noch die Schule nehmen lassen wollte, wenn sie schon nichts anderes mehr machen kann. Das hat mich sehr bewegt“, so Mutter Andrea Gährken.

„Es hat ganz viel Einfluss auf die Lebensqualität“

Zum Zeitpunkt vor einem Jahr gab es zumindest wieder eine Perspektive für Finja Gährken. Wie PD Dr. Dr. Kai Wermker, Chefarzt der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) des Klinikums Osnabrück, schildert, war da bereits der Entschluss gefasst, dass Finja Gährken ein künstliches Kiefergelenk eingesetzt werden sollte. „Ein Gelenkersatz ist bei einem jungen Menschen nicht das Mittel der ersten Wahl, da sie noch wachsen, aber wir sind nach reiflicher Beratung im Team zu der Auffassung gekommen, dass es bei Finja Gährken die beste Option war, um zu einer langanhaltenden Wiederherstellung der Funktion zu kommen“, verdeutlicht er.

Vor einem Jahr sei für den Eingriff längst alles bereit gewesen. „Um genau zu sein, wollten wir die Operation bereits im August machen, sie musste aber dreimal verschoben werden“, erklärt Wermker. „Der Grund war, dass das Gelenk fehlte. Statt nach drei ist es erst nach acht Monaten bei uns eingetroffen – also mit fünf Monaten Verspätung.“ Laut Wermker treten in der Gesundheitsbranche zurzeit ebenso wie in anderen Bereichen vielfach Lieferverzögerungen auf. Genau am 23. Dezember vor einem Jahr hatte das Warten ein Ende. „Das war ein schönes Weihnachtsgeschenk für uns, als es im Klinikum eingetroffen ist“, sagt Mutter Andrea Gährken. „Und ich habe mich gefreut, dass gleich am 4. Januar 2022 der OP-Termin stand“, fügt Finja Gährken hinzu.

Nach Angaben von Wermker hatte sich das MKG-Team bei der Jugendlichen für eine „patientenspezifische“ Maßanfertigung entschieden. Die Pläne für maßgefertigte Prothesen entstehen auf Grundlage von Röntgen- und CT-Bildern. „Wir entwerfen damit zusammen mit Medizintechnik- Ingenieuren 3D-Modelle am Computer, die wir bei dem Hersteller einliefern, der sie für uns angefertigt und dann zu uns schickt“, erklärt Dittmann. „Das Gelenk von Finja Gährken besteht aus Titan, Kobalt und Chrom.“

Endlich kann Finja Gährken wieder lachen.

Wie er und Wermker verdeutlichen, bildet es einen Vorteil solcher Maßanfertigungen, dass sie durch ihren individuellen Zuschnitt ganz genau passen und später beim Kauen und Beißen keine Komplikationen verursachen. „Es hat natürlich ganz viel Einfluss auf die Lebensqualität, richtig kauen und essen zu können und vor allem nicht ständig unter Schmerzen zu leiden. Und bei jungen Menschen berührt es ja auch die Perspektiven für die Lebensplanung.“

Fünf Mal wieder eingerenkt ohne Besserung

Die Familie Gährken ist Anfang des vergangenen Jahres in der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie des Klinikums vorstellig geworden. Sie leben in Nordkirchen im Kreis Coesfeld und sind, nachdem sie bereits mehrere Ärzte im Raum Münsterland konsultiert hatten, zufällig von einem ehemaligen Patienten von PD Dr. Dr. Wermker auf die MKG-Spezialisten in Osnabrück aufmerksam gemacht worden. Nachdem das Kiefergelenk von Finja Gährken so oft wieder eingerenkt worden war, hatte es den Diskus, die Knorpelscheibe in ihrem Gelenk, wie die Familie berichtet, so in Mitleidenschaft gezogen, dass sie nicht mehr gerettet werden konnte. „Wir sprechen bei so etwas von einer schweren Arthrose, wie sie bei älteren Menschen auftritt. Dabei kann die Knorpelscheibe nicht mehr fixiert werden oder ist sogar durchgescheuert“, erklärt Wermker.

Finja Gährkens Kiefer war nach den fünf Vorfällen jedesmal wieder eingerenkt worden und sie hatte sich bereits mehreren Operationen unterzogen. Das Gelenk sei dann zwar jeweils unter Narkose wieder eingerenkt worden, aber ebenso wie durch den Operationsversuch habe sich keine Besserung eingestellt. Im Klinikum, berichten Mutter und Tochter übereinstimmend, hätten sie gleich beim ersten Besuch Vertrauen zu PD Dr. Dr. Wermker und seinem Team gefasst. „Für mich war auschlaggebend, dass er meine Beschwerden auf die Kieferfehlstellung und -gelenkproblematik zurückgeführt hat“, sagt Finja Gährken. „Und dass er gleich gesagt hat, dass er glaubt, mir helfen zu können, aber noch nicht weiß, ob er es jetzt schon machen kann.“

„Dann haben uns die Ärzte berichtet, dass alles gut geklappt hat“

Andrea Gährken durfte ihre Tochter bei dem Aufenthalt im Klinikum begleiten. Sechseinhalb Stunden lang hat der Eingriff gedauert, mit der Zeit der Vorbereitungen waren es acht, bis die Jugendliche wieder zu ihrer Mutter und dem inzwischen eingetroffenen Vater ins Zimmer gebracht wurde. Es war notwendig, nicht nur das linke Kiefergelenk zu ersetzen, sondern auch auf der Gegenseite den Unterkiefer zu durchtrennen und neu zu verplatten, um einen korrekten Biss zu erreichen. „Und dann haben uns die Ärzte berichtet, dass alles gut geklappt hat“, sagt Michael Gährken.

Finja Gährken hat – natürlich – keine Erinnerungen an die OP. „Mir hat sich eingeprägt, dass hinterher dieses ständige schmerzende Gefühl weg war. Die ersten Tage war es nicht schön, weil mein Ober- und Unterkiefer fixiert waren und ich durch eine Nasensonde ernährt worden bin – und weil ich nicht sprechen konnte und alles aufschreiben musste“, sagt sie. „Aber im Nachhinein war das alles schnell vorbei. Die Fixierung ist bereits nach vier Tagen wieder gelöst worden, so dass ich wieder Suppen zu mir nehmen konnte. Danach hat es noch eine Woche bis zu etwas festerer Nahrung wie Pudding gedauert und noch einmal zwei Wochen, bis ich wieder bei aufgeweichten Nudeln war.“ Den ersten Apfel habe sie besonders gefeiert. „Ich denke, das wird im März gewesen sein. Etwa seit dem Sommer esse ich wieder alles und habe keine Beschwerden mehr. Aber vor allem freue ich mich darüber, dass ich wieder alles machen kann.“

In der Schule hat sie trotz der Erkrankung kein Jahr verloren und steuert nun in der 12. Jahrgangsstufe aufs Abi zu. Was sie danach machen will, weiß Finja Gährken auch bereits – einen Berufsweg als Notfallsanitäterin einschlagen. Den Grundstein mit dem Lehrgang als Rettungshelferin hat sie gerade in ihrer Freizeit gelegt.