Bei der 61-jährigen sind im Sommer nach drei Zeckenstichen, die sie sich Anfang 2020 zugezogen hatte, ersten Beschwerden im Knie aufgetaucht. Als bei ihr Borreliose festgestellt wurde, ist sie mit einem Antibiotikum dagegen behandelt worden. Nachdem sich keine Besserung einstellte, hat ihre Tochter, die in Osnabrück arbeitet, ihr geraten, sich an den Kniespezialisten Engelhardt zu wenden. Wie der Mediziner berichtet, bestand zunächst die große Hoffnung, dass sich das Gelenk durch den ersten Eingriff retten lassen würde. Aber die heimtückische Bakterieninfektion habe sich hinterher in die Schleimhaut des Knies und der Gelenkknorpel ausgebreitet.

Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern und die Schmerzen zu beseitigen, musste Nagelmanns Knie schließlich durch ein künstliches Gelenk ersetzt werden. „Borreliose ist kein Spaß. Die Lyme-Arthritis, also solche Gelenkentzündungen, von denen auch die Sprunggelenke oder die Ellenbogen betroffen sein können, tritt zwar nur bei einer kleinen Zahl von Borreliose-Erkrankten auf – aber sie ist oftmals schwerwiegend“, sagt Engelhardt. Die Borreliose-Bakterien zersetzen Knochen und Knorpel in den Gelenken und können nur aufgehalten werden, wenn sie chirurgisch entfernt werden. „Es kann außerdem eine Form der Borreliose entstehen, die das Nervensystem angreift und sich häufig mit Gesichtslähmungen oder Hörstörungen äußert. Und dass auch FSME, also Frühsommer-Meningoenzephalitis, von Zeckenstichen ausgelöst werden kann, ist ja weithin bekannt. Auch hier in der Nähe sind bereits Fälle von solchen Hirnhautentzündungen aufgetreten. Die Erkrankungen sind gefährlich und man sollte sich immer gut schützen vor Zeckenstichen.“

Dank „Rapid-Recovery-Programm“ schnell wieder auf den Beinen

Nach der Kniegelenk-Operation hat sich Nagelmann in dem im Klinikum Osnabrück angebotenen „Rapid-Recovery-Programm“ wieder auf die Beine bringen lassen. Das Behandlungskonzept zielt darauf, Patientinnen und Patienten nach dem Einsetzen von künstlichen Hüft- oder Kniegelenken möglichst rasch wieder zu mobilisieren, um sie bei einer „schnellen Genesung“ zu unterstützen. Das Klinikum Osnabrück ist nach Angaben von Engelhardt das einzige Krankenhaus in Niedersachsen, das mit dem genormten Programm arbeitet.

„Das habe ich auch gemacht und es war einfach nur toll, weil ich überhaupt keine Schmerzen mehr hatte“, freut sich Nagelmann. Dabei bremst Engelhardt etwas. „Wir wissen von vielen Patienten, dass sie nach dem Einsetzen einer Knieprothese zunächst Schmerzen hatten – dieser Gelenkersatz gilt sogar als besonders schmerzhaft. Dass Verena Nagelmann es nicht so empfunden hat, lag daran, dass sie vorher viel stärkere Schmerzen ausgehalten hat.“

Nach dem Eingriff sei sie erst mit Gehhilfen gelaufen, auf die sie aber, da sie fleißig die von den Physiotherapeuten verordneten Übungen gemacht habe, schnell nicht mehr angewiesen gewesen sei. Wie Verena Nagelmann berichtet, sei der 8. Februar 2022 ein ganz besonderer Tag für sie gewesen: An diesem Tag konnte sie zum ersten Mal ihren mittlerweile 13 Monate alten Enkel Pepe im Kinderwagen schieben.