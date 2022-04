FOTO: PeopleImages/iStock Hilft überall, wo Hilfe benötigt wird Am 01. April startet die Ausbildung zur/m Pflegefachfrau/-mann an der Akademie des Klinikums Osnabrück 01.04.2022, 07:00 Uhr

Menschennah und eigenständig: so beschreibt sich der Beruf als Pflegefachfrau/-mann am besten. Am 01. April beginnt die neue Ausbildung zur/m Pflegefachfrau/-mann an der Akademie des Klinikums Osnabrück. Die richtige Ausbildung für alle, die pflegebedürftigen Menschen helfen und unterstützen wollen.