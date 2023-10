In Osnabrück ist jetzt auch an der Akademie des Klinikums Osnabrück die Ausbildung zur Pflegeassistentin und zum Pflegeassistenten möglich. Die zweijährige Ausbildung ist grundsätzlich auch Menschen zugänglich, die eine Förderung durch die Agentur für Arbeit oder des Jobcenters beziehen, also als Umschulung. Auch könne Anspruch auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) bestehen. Die Zugangs-/Fördermöglichkeiten müssten jedoch im Einzelfall geprüft werden.

An der Akademie des Klinikums Osnabrück soll mit der neuen Ausbildung ein weiterer Zugang in den Pflegeberuf geschaffen werden. Besonderheit an der Akademie ist es, dass den Teilnehmenden in dem zweijährigen Ausbildungszeitraum ein monatliches „Praktikumsentgelt“ in Höhe von 450 Euro gezahlt wird. Damit soll nach den Worten von Akademieleitung Kerstin Moldenhauer verdeutlicht werden, dass Einsteiger in den Pflegeberuf wertgeschätzt sind – egal ob in der „kleinen“ oder „großen“ Ausbildung.

Schulische und praktische Ausbildung

Wie Moldenhauer erläutert, gliedert sich die Ausbildung in Schul- und Praktikumsphasen, wobei insgesamt 1.800 Stunden Theorie und 960 Stunden Praxis absolviert werden müssen. Das erste Jahr beginnt mit einem achtwöchigen Einführungsblock, danach läuft die Ausbildung mit drei Schul- und zwei Praktikumstagen pro Woche. Im zweiten Jahr müssen drei vierwöchige Praktikumsblöcke absolviert werden und im Rest der Zeit läuft Unterricht.

Laut Moldenhauer durchlaufen die Schüler in den Praktika diverse Stationen und Fachbereiche, bei denen sie alle Teile des Klinikums kennenlernen. Ein Praktikum muss „außer Haus“ absolviert werden. Wie die Akademieleitung beschreibt, qualifizieren sich die Teilnehmer in der Assistentenausbildung für pflegerische Basisaufgaben. Sie können im stationären, teilstationären oder häuslichen Umfeld arbeiten – also in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder bei Pflegediensten.

„Die Absolventen erwerben mit dem erfolgreichen Abschluss den Sekundarabschluss I – also einen Realschulabschluss –, mit dem sie für alle weiteren Ausbildungen oder Bildungsgänge qualifiziert sind“, so Moldenhauer. „Wer im gelernten Bereich bleibt, kann die Ausbildung zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau verkürzen – also gleich im zweiten Jahr einsteigen.“

„Anders als die Kurse für die Pflegefachleute, die mehrfach jährlich starten, beginnt die Assistentenausbildung immer im Sommer mit dem Ausbildungs- bzw. Schuljahr“, erklärt Moldenhauer. Infos zu Einstiegsmöglichkeiten etc. gibt es hier.