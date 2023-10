Im Klinikum Osnabrück ist mit Annette Sechelmann jetzt offiziell eine „Demenzbeauftragte“ benannt worden. Diese Position muss nach einer Neufassung des Niedersächsischen Krankenhausgesetzes seit dem 1. Juli in allen Kliniken besetzt werden – aber tatsächlich macht Sechelmann diesen Job schon seit Jahren und sie ist nicht allein. Zurzeit sind im Klinikum bereits 15 Mitarbeitende dauerhaft als Ansprechpersonen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen eingesetzt, die sich in einem eigenen Lehrgang für den Einsatz qualifiziert haben.

Wie Sechelmann erklärt, sind viele Mitarbeitende grundlegend darin geschult, Demenzerkrankungen bei Patientinnen und Patienten zu erkennen und mit ihnen umzugehen. „Solche Kenntnisse vermitteln wir in einer Fortbildung an der Klinikums- Akademie“, so Sechelmann. „Sie steht Mitarbeitenden aus allen Bereichen von der Pflege über die Krankenhaus-Information bis zum medizinischen Team offen. Wir empfehlen, dass möglichst alle sie machen sollten und es gibt dabei eine gute Beteiligung.“ Dadurch seien überall jederzeit Mitarbeitende vorhanden, die mit den Belangen von Demenzerkrankten vertraut sind und gegebenenfalls die Beauftragten hinzuziehen können.

Biografie-Fragebögen helfen bei der Kommunikation

Wie Sechelmann schildert, stellt sich das Klinikum schon seit fast zehn Jahren auf die wachsenden Anforderungen bei der Versorgung von Demenzerkrankten ein. „Wir haben auch bereits in dieser Zeit angefangen, uns auf die Anforderungen im Umgang mit diesen Patienten einzustellen, indem wir die Fortbildung für die Mitarbeitenden konzipiert haben. Den ersten Kurs haben wir 2016 angeboten.“ Um die Kommunikation mit den Demenzerkrankten zu erleichtern, seien anschließend spezielle „Biografie-Fragebögen“ eingeführt worden, in denen persönliche Informationen etwa zur individuellen Biografie, Vorlieben/Abneigungen, Charaktereigenschaften, Alltagsrituale etc. ermittelt werden. „Solche Informationen erleichtern die Ansprache. Wir versuchen, diese Fragebögen bei oder am besten vor der Aufnahme mit Angehörigen auszufüllen.“

Als weitere Neuerung wurden alle Stationen mit sogenannten „Demenz- Boxen“ ausgestattet, die u.a. Uhren, Liederbücher, Puzzles, Vorlagen und Stifte zum Mandala-Malen, Kuscheldecken, spezielle Lampen und Duftzerstäuber sowie anderes Material enthalten. „Die Hilfsmittel können genutzt werden, um die Erkrankten zu beruhigen, zu beschäftigen, ihnen die Orientierung zu ermöglichen oder ihre Ansprache zu erleichtern.“