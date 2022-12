In solchen Fällen arbeiten Kieferorthopädie (KFO) und Mund-, Kieferund Gesichtschirurgie (MKG) interdisziplinär Hand-in-Hand: die KFO formt die Zahnbögen aus, die MKG verlagert operativ Kieferknochen und Zähne. Auch komplexe Kieferfehlstellungen wie Asymmetrien und Schiefstellungen können so erfolgreich korrigiert werden. Zähne, Muskeln und Kiefergelenke werden physiologischer belastet, Kaufunktion und Ästhetik verbessert. Sämtliche Eingriffe werden dabei von der Mundhöhle aus operiert: es entstehen keine äußerlich sichtbaren Narben!

Screenshot einer 3D-Simulatation eines kieferverlagernden Eingriffes. Foto: KLS Martin Group, Tuttlingen Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Heutzutage sind Verlagerungen der zahntragenden Kieferabschnitte sowohl im Ober- als auch Unterkiefer oder kombiniert problemlos möglich: nach vorne oder zurück, nach oben oder unten, mit oder ohne Rotationen und Schwenkungen. Und auch eine Verbreiterung der Kiefer ist möglich. Was für den einzelnen Patienten die beste Lösung ist, wird gemeinsam mit allen Beteiligten (Patient, KFO und MKG) geplant und besprochen. In vielen Fällen mit medizinischer Begründung werden die Kosten nach vorheriger Beantragung durch die Krankenkasse übernommen.

Seit diesem Jahr kann die Klinik für MKG-Chirurgie des Klinikums Osnabrück unter Chefarzt PD Dr. Dr. Wermker hierfür eine optimierte 3DSoftware nutzen. In diese werden sowohl knöcherne als auch weichgewebige 3D-Daten und 3D-Fotos importiert. Die OP kann dann bis auf 0,5mm genau simuliert und optimiert geplant werden. Über sogenannte Splinte oder individuell angefertigte Platten erfolgt die exakte Umsetzung im OP. Der Lohn ist ein vorhersagbares und optimales Ergebnis, dass in der Simulation schon im Vorfeld dem Patienten am PC gezeigt werden kann.