„Der erste Besuch bei uns startet in der Regel mit einer Tasse Kaffee und einem professionellen und kostenlosen Hörtest, der auf den neuesten wissenschaftlichen Forschungsergebnissen basiert“, erklärt Hörakustik-Meisterin Stefanie Krampf, „So wird Art, Umfang und der genaue Frequenzbereich des Hörverlustes der Kund*innen ermittelt.“

Hier ist zu sehen, wie Hörakustik-Meisterin Stefanie Krampf einen Hörtest mit einer Kundin beginnt. Audea hat ein eigenes Klangstudio in Dolby-Qualität entwickelt, um Hörsituationen nachzustellen (u.a. Café, Konzert, Gespräche). Foto: Audea Hörcenter GmbH

Nachdem der Hörtest ausgewertet wurde, erfolgt ein Gespräch, in dem der Hörtyp ermittelt wird. „Das ist wichtig, da sich Lebensstile und Bedürfnisse bei jedem stark unterscheiden. Es unser Ziel ist, die perfekte individuelle Hörlösung zu finden. Manchen Kund*innen ist es wichtig, dass die Geräte diskret im Gehörgang verschwinden, andere legen Wert auf beste Anbindungsmöglichkeiten zu TV und Smartphone“, so Frau Krampf. Zusätzlich werden grundsätzliche Informationen über das Thema „Hören & Verstehen“ vermittelt sowie ein Überblick über diverse Hörgeräte-Bauformen gegeben.

Wenn die Entscheidung fällt, ein Hörsystem zu testen, wird als nächster Schritt die Form des Gehörganges und der Ohrmuschel durch einen Ohrabdruck festgehalten. Durch diesen können Hörlösungen passgenau und bequem an das jeweilige Gehör angepasst werden, denn Ohren sind bei Menschen beinahe so unterschiedlich wie ihr Fingerabdruck. Auf dieser Basis wird eine auf den Hörtyp abgestimmte Hörlösung zum Probetragen bestellt.

Anhand einer Broschüre werden bei einer Tasse Kaffee grundsätzliche Informationen zum Thema „Hören und Hörverlust" erläutert. Diverse Bauformen werden vorgestellt, damit Kund*innen sich bewusst entscheiden können, was am besten zu ihrem Leben passt. Foto: Audea Hörcenter GmbH

Ist die Hörlösung eingetroffen, wird ein Termin vereinbart, um die Hörsysteme anzupassen und einzustellen. Danach können sie kostenlos und unverbindlich Probegetragen werden. In der Probephase werden wöchentliche Termine für den Feinschliff vereinbart und verschiedene Geräte miteinander verglichen. Hier wird die richtige Balance zwischen gutem Verstehen und einem angenehmen Klang gefunden.

Wichtig: Eine Versorgung mit Hörsystemen sollte immer Hand in Hand mit einem HNO-Arzt verlaufen. Deshalb ist es praktisch, dass sich im selben Gebäude der Filiale des Audea-Hörcenters Osnabrück, Bremer Straße 57-59, eine HNO Praxis befindet, was die Wege für Kund*innen zwischen audiologischen Diagnosen und ihren Behandlungen im Rahmen einer Hörversorgung erheblich verkürzt. Parkplätze sind ebenfalls direkt am Gebäude vorhanden.

Ein Ohrabdruck ermöglicht eine maßgenaue Erstellung einer Otoplastik oder eines Hörgerätegehäuses (beispielsweise bei Titanium-Hörlösungen, die im 3D-Drucker erzeugt werden). Foto: Audea Hörcenter GmbH

Aber was macht die Beratung bei Audea aus? „Für viele unserer Kund*innen ist die persönliche Bindung sehr wichtig. Vor allem, weil es sich bei dem Umgang mit einem Hörverlust um ein Thema handelt, für das Vertrauen eine große Rolle spielt“, berichtet Hörakustikerin Andrea Wessels, „In Kombination mit unserem wissenschaftlichen Beratungskonzept und der neuesten technischen Ausstattung bieten wir einen einzigartigen Service.“

Wer Interesse an einer Höranalyse hat, kann direkt hier einen Termin vereinbaren.

Die Öffnungszeiten des Audea-Hörcenters in der Bremer Straße 57-59 in 49084 Osnabrück sind: Mo., Di., Do., Fr. 9.00-13.00 Uhr & 14.00-18.00 Uhr, Mi. 9.00-13.00 Uhr und nach Vereinbarung. Anrufen können Interessent*innen dort unter Tel.: 0541 / 20 24 72 47.

Im hauseigenen Labor können die Hörgeräte einen Feinschliff erhalten, um sie fertig justiert den Kund*innen zu übergeben. Professionelle Pflege erfolgt ebenfalls in der Filiale. Im Bild sieht man Hörakustikerin Andrea Wessels, wie sie ein Ohrpassstück für einen Kunden bearbeitet. Foto: Audea Hörcenter GmbH

Jetzt informieren und einen Termin vereinbaren.