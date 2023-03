Am 26. März werden die Uhren auf Sommerzeit umgestellt. Foto: Sebastian Kahnert/dpa up-down up-down Zeitumstellung 2023 Am 26. März werden die Uhren auf Sommerzeit umgestellt und | 25.03.2022, 13:05 Uhr | Update vor 1 Std. Von Eva Dorothée Schmid Christopher Bredow | 25.03.2022, 13:05 Uhr | Update vor 1 Std.

Am letzten Wochenende im März ist die Zeitumstellung auf die Sommerzeit 2023. Wie müssen die Uhren am 26. März umgestellt werden und was soll das ganze noch? Hier finden Sie Fragen und Antworten.