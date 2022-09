Wann die Inflation abflauen könnte Foto: dpa/Christin Klose up-down up-down Energiepreise werden steigen Wirtschaftsweise gibt Prognose ab: Wann die Inflation wieder abflauen könnte Von dpa | 29.09.2022, 04:35 Uhr | Update vor 2 Std.

In den vergangenen Monaten sind die Preise in Deutschland so stark gestiegen, wie seit Jahrzehnten nicht. Lässt sich darauf hoffen, dass wir irgendwann wieder günstigere Preise als jetzt haben?