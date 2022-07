ILLUSTRATION - Kursschwankungen verfolgen: Anleger sollten sich nicht von hohen Renditeversprechen riskanter Finanzprodukte blenden lassen. Foto: Fabian Sommer/dpa/dpa-tmn FOTO: Fabian Sommer up-down up-down Hohe Inflationsrate Wie Sparer ihr Vermögen schützen können Von dpa | 29.07.2022, 04:35 Uhr

Die Inflation von aktuell mehr als sieben Prozent bereitet vielen Verbrauchern in finanzieller Hinsicht Sorgen. Neben steigenden Preisen verliert das Geld an Kaufkraft. Was Sparer jetzt tun können.