Blüten in der Geldbörse Was Sie zum Umgang mit Falschgeld wissen müssen Von dpa | 21.07.2022, 13:20 Uhr

Wer wissentlich mit Falschgeld bezahlt, macht sich strafbar. Es lohnt sich also bei Zweifeln sofort und genau hinzusehen. Aber was stellt man mit den Blüten an?