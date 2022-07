ILLUSTRATION - Wer Angehörigen mit Geldsorgen etwas vererben möchte, ohne dass ein Teil davon gepfändet wird, sollte auf ein Bedürftigentestament zurückgreifen. Foto: Silvia Marks/dpa-tmn FOTO: Silvia Marks up-down up-down Erbschaft Was es mit einem Bedürftigentestament auf sich hat Von dpa | 25.07.2022, 04:02 Uhr

Wer Angehörigen etwas vererben will, die etwa in Privatinsolvenz sind oder Hartz IV beziehen, sollte sich für ein Bedürftigentestament entscheiden. So vermeidet man, dass das Erbe gepfändet wird.