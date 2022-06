ARCHIV - Viele Menschen wollen angesichts der hohen Inflation ihre Ausgaben für Lebensmitteleinkäufe einschränken. Foto: Christoph Soeder/dpa FOTO: Christoph Soeder up-down up-down Umfrage Viele Menschen wollen Ausgaben für Lebensmittel einschränken Von dpa | 29.06.2022, 16:15 Uhr

Die Krise hat das Leben in Deutschland extrem verteuert und ein Ende ist vorerst nicht in Sicht. Laut einer Umfrage geben sich viele Deutsche besorgt und wollen unter anderem in Zukunft bei Lebensmitteln und Restaurantbesuchen sparen.