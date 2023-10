Es gibt Orte, an denen man in Deutschland langsames Internet gewöhnt ist: In der Bahn zum Beispiel. Wenn die Verbindung aber in den eigenen vier Wänden instabil ist, platzt vielen Leuten schnell die Hutschnur. Schließlich sichern Anbieter ihren Kunden eine bestimmte Internetgeschwindigkeit zu.



In der Praxis sieht das aber häufig anders aus. Deshalb haben sowohl Privat- als auch Geschäftskunden seit 2021 ein Minderungsrecht, wenn die Bits nicht wie versprochen durchs Kabel fließen. Aber mal ehrlich: Diese Option ist nicht nur aufwendig, sondern auch in etwa so bekannt wie der Rechtsaußen des TuS Bruchmühlen. Nur 29.000 Menschen haben das Prozedere zwischen 2021 und 2022 erfolgreich durchlaufen.

Preis-Minderungsrecht ist ein zahnloser Papiertiger

Der offizielle Test der Bundesnetzagentur mit seinen 30 Messungen kann bis zu 14 Tage lang dauern kann. In der Zeit wäre es beinahe leichter, sich gleich einen neuen Anbieter zu suchen. Zumal auch bei eindeutigen Testergebnissen oft nicht klar ist, wieviel Nachlass die Telekom, Vodafone und Co. geben müssen. Das ist inakzeptabel und schützt eher die Konzerne als Betroffene.

Pauschale gefordert: Was sagen die Internetanbieter?

Der Reformwunsch der Verbraucherzentralen, die eine pauschale Tarifminderung um 15 Euro pro Monat fordern, sollte im Bundestag unbedingt Gehör finden. Rund 30 Euro kostet ein durchschnittlicher Internetvertrag monatlich. Die Anbieter kündigen aber bereits Widerstand an und pochen auf Einzelfallprüfungen.

In Wahrheit dürfte es zuletzt nicht nur 29.000 solcher Einzelfälle gegeben haben. Der Schrei: „Schatz, das Internet ist schon wieder ausgefallen, ich raste aus!“ wird aus weit mehr Haushalten geschallt sein, denen endlich ein wirksamer Schutz an die Seite gestellt werden sollte.