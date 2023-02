Urteil: Eheliche Wohnung steht nach Scheidung Eigentümer zu Foto: Christin Klose/dpa-tmn up-down up-down OLG Frankfurt/M. Urteil: Eheliche Wohnung steht nach Scheidung Eigentümer zu Von dpa | 15.02.2023, 11:01 Uhr

Die Einstellung „Ich finde ohnehin keine Wohnung - also suche ich erst gar nicht“ kann einem im Scheidungsfall zum Verhängnis werden. Eine Mutter verlor so das Wohnrecht in der Wohnung ihres Ex.