Tschentscher hält Übergewinnsteuer für diskussionswürdig

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ist offen für eine Übergewinnsteuer etwa für Mineralölkonzerne. „Allein die Diskussion darüber macht deutlich, dass wir uns als Staat, als Gesellschaft das nicht bieten lassen wollen, dass mit Notsituationen in einer Krise Profit gemacht wird“, sagte der SPD-Politiker dem Fernsehsender „Welt“. Deshalb sei es richtig, die Diskussion jetzt an die Bundesregierung heranzutragen. „Dass man dieses Thema auf die Tagesordnung setzt, glaube ich, ist sehr nachvollziehbar, denn die Menschen in Deutschland leiden sehr unter den sehr hohen Energiekosten, die wir derzeit haben.“