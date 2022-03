Die Spritpreise in Deutschland schnellen immer weiter in die Höhe. Aber woran liegt das? FOTO: Imago Images/Sven Simon Preissteigerungen an der Tankstelle Die Angst um das Öl: Warum Tanken immer teurer wird Von Fiona Lechner | 04.03.2022, 16:12 Uhr

Die Spritpreise in Deutschland gehen zurzeit durch die Decke. Dass dies mit dem Krieg in der Ukraine zusammenhängt, hört man überall. Aber wieso genau wirkt sich der Kampf vor den Toren der EU auf die Benzin- und Dieselpreise an deutschen Tankstellen aus? Wir erklären, wie alles zusammenhängt.