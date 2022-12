Die Preise an den Tankstellen schwanken über die Feiertage stark. Foto: IMAGO IMAGES / Wolfgang Maria Weber up-down up-down Hohe Preise an der Tankstelle Tanken an den Feiertagen: Wann es besonders günstig ist – und wann teuer Von Flora Hallmann | 14.12.2022, 10:47 Uhr

Über die Feiertage fahren viele Menschen mit dem Auto zu ihren Verwandten oder in den Urlaub. Momentan sind die Preise an der Tankstelle so niedrig wie nie – aber bleibt das auch so? Wann man am besten tanken sollte.