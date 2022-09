Haushalte schauen mit Sorge auf die nächste Strom- und Gasabrechnung. Während die Grundversorgung früher als teuer galt, ist sie heute für viele Verbraucher die günstigste Option. Foto: imago images/Joko up-down up-down Verbraucher können profitieren Strom und Gas: Wie sich in der Grundversorgung Geld sparen lässt Von Nina Kallmeier | 29.09.2022, 16:21 Uhr

Seit Beginn des Ukraine-Krieges steigen die Strom- und Gas-Preise in Deutschland dynamisch an. Das führt dazu, dass die vormals teure Grundversorgung für Kunden mittlerweile deutlich günstiger sein kann als Sondertarife. Was Verbraucher wissen müssen und wie viel sich sparen lässt.