Einschränkungen am Montag erwartet Warnstreiks: Mehrere Flüge in Hannover und Bremen gestrichen Von dpa | 13.03.2022, 17:58 Uhr

Passagiere müssen am Montag den ganzen Tag mit Einschränkungen an mehreren Flughäfen rechnen: Nach drei erfolglosen Verhandlungsrunden steht ein neuer Warnstreik an.