Foto: Stadtwerke Osnabrück Tipps und Tricks zum Energiesparen in den eigenen vier Wänden Stadtwerke Osnabrück bieten Vorträge zum Energiesparen an 10.10.2022, 00:00 Uhr

Die Frage, wie man im Alltag Energie sparen kann, beschäftigt uns derzeit mehr denn je. Aber was kann man zuhause tun? Noch nie wurde in den letzten fünf Jahren so oft nach Energiespartipps im Internet gesucht, wie in diesem Jahr. Wer konkrete Hilfestellungen und echte Ansprechpartner sucht, der sollte die Fachvorträge der Stadtwerke Osnabrück zum Thema Energiesparen besuchen.