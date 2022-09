Lebensmittelpreise Foto: Fabian Sommer/dpa up-down up-down Inflation Sprunghafter Anstieg: Teuerungsrate bei fast 8 Prozent Von dpa | 13.09.2022, 11:01 Uhr

Das Leben in Deutschland hat sich wieder deutlich verteuert. Die Inflation kratzt erneut an der Acht-Prozent-Marke. Volkswirte erwarten zweistellige Teuerungsraten in den nächsten Monaten.