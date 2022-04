ARCHIV - Ehrenamtliches Engagement kann sich bei der Steuer günstig auswirken. Foto: Jonas Walzberg/dpa/dpa-tmn FOTO: Jonas Walzberg Sozial engagiert Spende und Ehrenamt steuerlich geltend machen Von dpa | 25.04.2022, 04:36 Uhr

Ehrenamtliches Engagement und Spendengelder kommen in erster Linie Begünstigten zugute. Einem selbst bringt es aber auch Vorteile - steuerlich gesehen. So findet beides Eingang in die Steuererklärung.