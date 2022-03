Zeitreise ins Jahr 2009: Damals gehörte StudiVZ zu den angesagtesten sozialen Netzwerken in Deutschland. FOTO: imago images/Lars Berg Facebook-Konkurrenten StudiVZ und MeinVZ werden abgeschaltet: Ein letztes Mal Gruscheln Von Raphael Steffen | 24.03.2022, 12:45 Uhr

Es gab Zeiten, in denen StudiVZ in Deutschland mehr Nutzer hatte als Facebook. Das ist lange her. Nun soll der Dino unter den sozialen Netzwerken abgeschaltet werden. Das müsse die letzten „Gruschler“ jetzt wissen.