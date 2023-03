Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht schützt Anleger Foto: Boris Roessler/dpa/dpa-tmn up-down up-down Bankenpleiten So schützt die Einlagensicherung Privatvermögen Von dpa | 13.03.2023, 16:57 Uhr

In den USA sind innerhalb kürzester Zeit zwei Banken in Schieflage geraten. Privatanlegerinnen und -anleger in Deutschland dürfte das wenig kümmern. Aber was, wenn so etwas in Deutschland passiert?