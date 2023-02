Ein Handwerker repariert eine Waschmaschine Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn up-down up-down Achtung Falle So entlarven Sie unseriöse Handwerkernotdienste Von dpa | 24.02.2023, 12:17 Uhr

Zwischen vielen seriösen Handwerksbetrieben wittern leider auch so manche schwarze Schafe ihre Chance. Damit man im Notfall nicht an so ein Unternehmen gerät, sollte man einige Punkte beachten.