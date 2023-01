Vor der Rente müssen Sie einige Dinge beachten. Symbolfoto: dpa/Christin Klose up-down up-down In sieben Schritten zur Rente Anträge, Finanzen und Co.: So bereiten Sie sich auf Ihren Ruhestand vor Von dpa | 04.01.2023, 16:37 Uhr

Der Wechsel in den Ruhestand ist nicht so leicht wie oft gedacht. Welche finanziellen Aspekte wichtig sind und was Sie vor dem Wechsel aus der Arbeitswelt erledigen müssen, erfahren Sie hier.