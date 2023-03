Schleich-Tiere finden sich in vielen deutschen Kinderzimmern. Manche von ihnen sind richtig viel wert. Foto: Eva Dorothée Schmid up-down up-down Sammlerstücke im Kinderzimmer Schleich-Tiere: Diese Exemplare sind richtig viel Geld wert Von Eva Dorothée Schmid | 23.03.2023, 14:19 Uhr | Update vor 1 Std.

Sie finden sich in so gut wie jedem Kinderzimmer: Schleich-Tiere. Was aber kaum einer weiß: Manche Figuren haben einen hohen Sammlerwert. Haben Sie eine davon zuhause?