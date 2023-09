Im Juli 2023 sind die Renten im Westen Deutschlands um 4,39 Prozent gestiegen, im Osten sogar um 5,86 Prozent. Und für das kommende Jahr sehen die Prognosen sogar noch besser aus.

„Ab Mitte 2024 bekommen Rentner ein Plus von mindestens 5,5 bis sechs Prozent“, sagte der Sozialexperte Bernd Raffelhüschen gegenüber der „Bild“. „Wenn es noch weitere Erhöhungen bei den Lohntarifen in diesem Jahr gibt, könnten die Renten sogar noch weit über sechs Prozent steigen“, so der Experte weiter.

Auch Jens Boysen-Hogrefe vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) hält nächstes Jahr sechs Prozent Rentenplus oder sogar mehr für möglich. „Die Rentenanpassung im kommenden Jahr könnte noch mal stärker ausfallen als dieses Jahr“, sagte der Ökonom der „Bild“.

Rentenberater Peter Knöppel von rentenbescheid24.de erwartet auch eine positive Entwicklung: Wenn sich die Nominallohn-Erhöhungen im dritten Quartal 2023 ähnlich gestalteten wie in den beiden ersten Quartalen, dann könnten sich Rentner „wirklich auf eine Rentenerhöhung freuen, die möglicherweise im Bereich 6 bis 9 Prozent liegt!“.

Darum gibt es 2024 eine kräftige Rentenerhöhung

Dass sich Rentner 2024 über mehr Geld freuen können, liegt an steigenden Löhnen. Die Nominallöhne in Deutschland sind laut Statistischem Bundesamt im 1. Quartal 2023 um 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen. Im zweiten Quartal waren es sogar 6,6 Prozent. Das ist der höchste Nominallohnanstieg für ein Berichtsquartal seit Beginn der Zeitreihe 2008.

Die Rentenerhöhung ist gesetzlich an die Entwicklung der Löhne und Gehälter gekoppelt. Im November wird der jeweils aktuelle Rentenversicherungsbericht herausgegeben. Er dient als erster genauerer Anhaltspunkt für die kommende Rentenanpassung 2024.

Mehr Informationen: Hintergrund: Wer legt die Rentenhöhe fest? größer als Größer als Zeichen Die Renten steigen im Normalfall jedes Jahr zum 1. Juli. Sie richten sich nach der Lohnentwicklung im Land. Der Gesetzgeber hebt sie im Normalfall jedes Jahr zum 1. Juli an. Sinken die Löhne, verhindert eine sogenannte Rentengarantie aber, dass auch die Altersbezüge nach unten gehen. Im schlimmsten Fall kommt es dann zu Nullrunden, wie vor zwei Jahren im Zuge von Corona oder 2010 nach der Finanzkrise.

Hinsichtlich der Erwerbsminderungsrente kommt es 2024 zu einer bereits beschlossenen Erhöhung. Es wird am 1. Juli 2024 ein Zuschlag von bis zu 7,5 Prozent für Bestandsrentner mit Erwerbsminderung ausgezahlt, deren Erwerbsminderung zwischen dem 1. Januar 2001 und dem 31. Dezember 2008 festgestellt wurde.

Wie geht es künftig mit den Renten weiter?

Im Jahresschnitt sei der Rentenwert seit 2012 im Westen insgesamt um 26 Prozent und im Osten um 40 Prozent gestiegen, die Preise im gleichen Zeitraum aber nur um 20 Prozent, so das Bundessozialministerium. Der Rentenwert gibt dabei an, wie viel ein sogenannter Entgeltpunkt wert ist. Rentenversicherte sammeln über die Jahre, in denen sie arbeiten, Entgeltpunkte. Multipliziert mit dem aktuellen Rentenwert ergibt sich daraus später die Rente. Der Rentenwert beträgt nun einheitlich in West- und Ostdeutschland 37,60 Euro.

Dass die Rente auch in den kommenden Jahren stark steigt, ist allerdings unwahrscheinlich. Dem Renten-Experten Johannes Geyer vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) zufolge droht ein baldiges Ende der starken Rentenerhöhungen. So könnte 2025 damit Schluss sein, sagte er der „Bild“.

Grund sei, dass es dann der sogenannte Nachhaltigkeitsfaktor in der Rentenformel greife. Durch den Nachhaltigkeitsfaktor werden Veränderungen im zahlenmäßigen Verhältnis von Rentenbeziehern zu Beitragszahlern berücksichtigt. Steigt die Zahl der Rentner schneller als die Zahl der Beitragszahler, wirkt sich dies bei der Rentenanpassung dämpfend aus. Heißt: Die Renten steigen nicht mehr so stark wie die Löhne. So sei dann ein Plus von über drei beziehungsweise fünf Prozent „äußerst unwahrscheinlich“, so Geyer.

Achtung, Steuerpflicht

Rentner, die mit ihrer Renten den Grundfreibetrag überschreiten, müssen eine Steuererklärung abgeben. 2023 liegt dieser Freibetrag bei 10.938 Euro. Wer mehr Renten-Bezüge erhält, muss jeden Euro, der darüber liegt, versteuern. Steigt die Rente kräftig an, dann werden auch mehr Rentner steuerpflichtig.

