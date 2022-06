Meerestiere leiden besonders unter dem Plastikmüll in den Meeren. FOTO: Unsplash / Naja Bertolt Jensen Nachhaltige ETFs Wie ihr Depot wachsen kann, ohne den Planeten zu zerstören Von Julia Skaberna | 13.06.2022, 18:01 Uhr

Die Meere ersticken im Plastikmüll, das Klima wandelt sich. Wer helfen will, das zu ändern kann damit auch Geld verdienen. Etwa über die Investition in nachhaltige ETFs. Was Sie dazu wissen müssen.