DZ Bank Private Geldvermögen steigen 2022 weniger schnell Von dpa | 27.05.2022, 12:00 Uhr

Die Corona-Krise hat die privaten Haushalte in Deutschland in der Summe reicher gemacht. Ganz so stark wie in den vergangenen beiden Jahren werden die Geldvermögen in diesem Jahr wohl nicht mehr zulegen. Volkswirte erwarten jedoch weiter eine relativ hohe Sparquote.