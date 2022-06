Bei Hitze verspricht das Freibad Abkühlung. FOTO: Jörg Carstensen Gegen die Hitzewelle Grafik zeigt: Wo Sie besonders günstig ins Freibad kommen Von Sören Becker | 17.06.2022, 18:00 Uhr

Wenn Sie sich keinen Urlaub in der Ferne leisten können, ist das heimische Freibad eine günstige Alternative. Dort unterscheiden sich die Preise fürs Badevergnügen jedoch stark. In welcher deutschen Stadt die Preise am günstigsten sind.