Durch veränderte Bedingungen könnte die Postbank jetzt vielen Kunden das Konto kündigen. FOTO: imago images/Horst Galuschka Schließung von Girokonten Unter welchen Bedingungen Postbank-Kunden jetzt die Kündigung droht Von Fiona Lechner | 11.03.2022, 16:00 Uhr

Wer ein Postbank-Girokonto hat, sollte jetzt hellhörig werden. Hier stehen ab spätestens Anfang Mai preisliche Änderungen an, denen Kunden zustimmen müssen. Ansonsten droht die Kündigung des Kontos. Was Postbank-Kunden jetzt wissen sollten und welche Änderungen in wenigen Wochen auf sie zukommen.