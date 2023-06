Ampel-Koalition - Anteil Erneuerbarer Energien Foto: dpa/Marijan Murat up-down up-down Keine Anmeldung oder Auskunft Photovoltaik: Betrieb einer Anlage erfordert ab sofort weniger Bürokratie Von dpa | 21.06.2023, 21:00 Uhr

Wer eine kleine Photovoltaik-Anlage auf seinem Grundstück betreiben will, kann aufatmen: Die Bürokratie, die dahinter steckt, wird von nun an weniger. Was sich genau ändert.