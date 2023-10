Eine neue Untersuchung der TU München und der Initiative D21 zeigt, dass nur jeder siebte Deutsche die Online-Funktionen des Personalausweises nutzt. Zwar wachse die Zahl der Menschen, die die digitale Funktion nutzen beständig, doch immer noch langsam. Demnach würden bei der aktuellen Geschwindigkeit erst in 40 Jahren alle Bürger solche digitalen Angebote nutzen.

Wie es gehen könnte, zeigt bereits die Steuererklärung. Laut der Studie geben knapp 80 Prozent der steuerpflichtigen Bürger ihre Steuererklärung online ab. So drängt sich die Frage auf, wieso die Entwicklung bei der Online-Ausweisfunktion nur so langsam voranschreitet. Wo kann man die Ausweisfunktion, die jeder seit 2017 ausgestellte Ausweis hat, nutzen und wie aktiviert man sie?

Wo kann man den digitalen Ausweis nutzen?

Momentan ist die Online-Funktion des Personalausweises vor allem bei Behörden, Banken und Telekommunikationsanbietern nutzbar. Auf der Seite des Bundesinnenministeriums findet sich eine aufgeschlüsselte Übersicht der staatlichen Behörden und privaten Unternehmen, die die Funktion nutzen.

So lassen sich Bafög und ein Zugang zum Steuererklärungsprogramm Elster beantragen, ein Führungszeugnis kann mithilfe des Online-Ausweises ausgestellt werden und eine Anmeldung für die Rentenversicherung wird ermöglicht. Ansonsten sind viele Banken und Versicherungen aufgelistet, wobei auch das aufwendige Postident-Verfahren beim Eröffnen eines Kontos mithilfe der Online-Ausweisfunktion umgangen werden kann.

Einige Krankenversicherungen ermöglichen zudem mithilfe des Online-Ausweises die Registrierung für die digitale Patientenakte.

Wie kann man den digitalen Ausweis aktivieren?

Für die Einrichtung des Ausweises ist ein Lesegerät nötig. Diese Funktion erfüllt allerdings heutzutage das Smartphone. Um den digitalen Ausweis zu aktivieren, muss die „Ausweisapp 2“ heruntergeladen werden. Die App ist an dem blau-grünen Logo erkennbar. Beim Starten der App wird man aufgefordert, den Ausweis an das Handy zu halten und eine sechsstellige Pin einzugeben.

Eine fünfstellige Pin wird in einem Brief beim Zustellen der Ausweis-Karte mitgeliefert. Sollten Sie diesen Brief nicht finden können, kann er neu beantragt werden. Hat man diese fünfstellige Pin aus dem Brief eingetippt, fordert die App den Nutzer auf, sich eine eigene, sechsstellige Pin zu überlegen. Diese dient dann als Passwort für die eigentliche Nutzung des Online-Ausweises. Danach ist der Online-Ausweis eingerichtet.

So wird der Ausweis durch die entsprechende App mit dem Smartphone erkannt. Foto: dpa| Zacharie Scheurer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wie benutzt man die Online-Ausweisfunktion?

Konkret kann der Online-Ausweis folgendermaßen genutzt werden: Zunächst wird der Nutzer von einer Bank oder einer Behörde aufgefordert, sich online auszuweisen. Sie stellen dann eine Verbindung zwischen Ausweis und Smartphone her, indem sie einfach das Handy auf den Ausweis legen. Sie sehen dann, welcher Dienst welche Daten abfragen möchte.

Der Freigabe Ihrer Daten stimmen Sie durch die Eingabe Ihrer selbstgewählten sechsstelligen Pin zu. Daraufhin prüft der eingebaute Chip in Ihrem Personalausweis, ob das Institut oder das Unternehmen die staatliche Berechtigung hat, Ihre Daten abzufragen. Erst, wenn dies zutrifft, werden Ihre Daten übermittelt.