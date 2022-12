Änderung der Immobilienbewertung Foto: Christin Klose/dpa Themendienst/dpa-tmn up-down up-down Schenken oder vererben? Neue Immobilienbewertung: Was Sie jetzt wissen sollten Von dpa | 09.12.2022, 05:02 Uhr

Ab dem kommenden Jahr sollen Immobilien im Falle einer Schenkung oder eines Erbes näher am Marktwert bemessen werden. Das könnte in vielen Fällen zu höherer Steuerbelastung führen. Was also tun?