Anwältin erklärt Anruf vom Chef: Muss ich an den Feiertagen für die Arbeit erreichbar sein? Von dpa | 11.12.2022, 10:50 Uhr

Rund um Weihnachten geht es in vielen Unternehmen ruhig zu. Anderswo gibt es noch dringende Dinge für den Jahresabschluss zu erledigen. Was also, wenn die Vorgesetzte plötzlich am Feiertag anruft?