Kurioses Anliegen Müssen Behördenschreiben auch in Dialekt ausgestellt werden? Von dpa | 29.06.2023, 17:26 Uhr

Darf ich von einer Behörde fordern, in Mundart mit mir zu kommunizieren? Was wie eine Scherzfrage klingt, beschäftigte in Wirklichkeit sogar zwei Gerichte.