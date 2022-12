Mobile Briefmarke Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/ZB/dpa up-down up-down Post verliert vor Gericht „Mobile Briefmarke“ darf nicht nur zwei Wochen gültig sein Von dpa | 19.12.2022, 15:47 Uhr

Ein Code, per App erstellt, der als mobile Briefmarke fungiert - so weit so gut. Doch so ein Code ist bislang nur für zwei Wochen gültig. Verbraucherschützer haben dagegen nun erfolgreich geklagt.