Vorzeitig in Ruhestand? Mit Sonderzahlungen Rentenabschläge ausgleichen Von dpa | 23.10.2023, 11:20 Uhr | Update vor 1 Std. Post von der Rentenversicherung Foto: Daniel Karmann/dpa/dpa-tmn up-down up-down

Wer früher als regulär in Rente gehen will, muss Abschläge in Kauf nehmen. Die kann man jedoch ausgleichen. Wer ohnehin darüber nachdenkt, sollte den Antrag am besten noch in diesem Jahr stellen.