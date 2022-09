Insbesondere Wärmepumpen werden derzeit extrem nachgefragt – dabei sollte man sich im Klaren darüber sein, dass sie nicht pauschal in jeder Umgebung das richtige Instrument darstellen. Immobilienbesitzer sollten auf jeden Fall erst einmal überprüfen, ob sich der Einbau einer Wärmepumpe überhaupt lohnt. Damit ein solches Heizsystem effizient Wärme erzeugen kann, sollte das Gebäude in erster Linie sehr gut gedämmt und isoliert sein. Schwachstellen an der Gebäudehülle führen schnell zu Energie- und Wärmeverlusten, die sich nachteilig auf die Effektivität der Wärmepumpe auswirken können.

Sind Sanierungsmaßnahmen erforderlich, gilt es den Aufwand und die Kosten für diese einzukalkulieren und den möglichen Einsparpotenzialen durch die Wärmepumpe gegenüberzustellen. Ein Energieberater kann den Sanierungszustand des Hauses genau einschätzen und beurteilen, ob die Umrüstung auf eine Wärmepumpe sinnvoll ist oder gegebenenfalls ein alternatives umweltschonendes Heizsystem besser geeignet wäre.

Mit modernen Brausen, die dem Duschwasser Luft beimischen, wird Wasser gespart und das Duschvergngügen gesteigert. Foto: hansgrohe

Beim Betrieb einer Wärmepumpe ist zu beachten, dass sie vor allem dann effizient arbeitet, wenn die sogenannte Vorlauftemperatur möglichst niedrig ist. Wärmepumpen müssen die Temperatur aus dem Erdreich, dem Grundwasser oder der Luft aufnehmen; sie profitieren dann in besonderem Maße von einer niedrigen Vorlauftemperatur, weil sie die aufgenommene Wärme nur um wenige Grad steigern müssen und so weniger Strom verbrauchen. Fußbodenheizungen mit niedriger Vorlauftemperatur eignen sich besonders, wenn eine Wärmepumpe installiert ist. Übrigens: Dass Wärmepumpen bei Frosttemperaturen nicht korrekt arbeiten, ist eine urbane Legende: Auch bei Temperaturen von minus 20 Grad liefern Erde, Wasser und Umgebungsluft noch genügend Wärme, um es drinnen dank der Wärmepumpe angenehm warm zu haben.

Aber auch, wer sein Heizsystem nicht komplett austauschen will, kann mit einfachen Mitteln Energiekosten einsparen. Wer etwa seine Heizung regelmäßig vom Fachbetrieb warten lässt, sorgt dafür, dass die Heizung optimal eingestellt ist und entsprechend effizient arbeitet. Auch eine professionelle Reinigung kann helfen: Laut dem Portal „Intelligent heizen“ der VdZ - Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie erhöht schon eine Rußschicht von nur einem Millimeter den Energieverbrauch um bis zu fünf Prozent.

Ungedämmte und offenliegende Heizungsrohre, etwa im ungeheizten Keller, sind ebenfalls ein Ansatzpunkt, um Energie zu sparen. Wer Dämmschalen über die Rohre stülpt, kann dabei ebenfalls große Ersparnisse erzielen. Das Dämmmaterial aus dem Fachmarkt schlägt mit rund drei bis zehn Euro je Meter zu Buche.

Auch beim täglichen Wasserverbrauch lässt sich etwas einsparen. Dass beim Vollbad deutlich mehr Wasser verbraucht wird als beim Duschen, sollte sich mittlerweile herumgesprochen haben, doch auch in der Dusche lässt sich noch der Wasserverbrauch reduzieren – etwa, indem man beim Einseifen das Wasser abstellt. Oder man verwendet moderne Sparduschköpfe, die das Wasser deutlich effizienter abgeben als ein herkömmlicher Brausekopf. Hier gibt es beispielsweise elektronische Armaturen oder auch Varianten, die dem Wasser Luft beimischen und so den Duschstrahl weicher machen – damit wird das Duschvergnügen sogar gesteigert. Die „EcoSmart“-Technologie von hansgrohe beispielsweise verspricht einen um bis zu 60 Prozent reduzierten Wasserbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Produkten.