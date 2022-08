Mit Entlastungspaketen will die Bundesregierung die Verbraucher unterstützen. FOTO: dpa/Hendrik Schmidt up-down up-down Aktuelle Umfrage Trotz Maßnahmen: Mehrheit der Deutschen fühlt sich nicht genügend entlastet Von Jakob Patzke | 16.08.2022, 15:37 Uhr

Inflation, steigende Preise und nun die Gasumlage: Die Verbraucher in Deutschland müssen im Alltag weiter tief in die Tasche greifen. Die Bundesregierung möchte sie daher mit gezielten Maßnahmen entlasten. Doch scheinbar kommt davon nur wenig an, wie eine aktuelle Umfrage zeigt.