Livetalk an diesem Mittwoch 19.30 Uhr Rekordinflation, Sparen, Geldanlagen: Was Finanzexperten erwarten Von Daniel Batel | 10.01.2023, 12:00 Uhr

Die Inflation frisst das Ersparte, die Konjunktur schwächelt: Was erwarten Finanzexperten für 2023? Darum geht es in unserem Livetalk an diesem Mittwoch um 19.30 Uhr. Stellen Sie gerne ihre Fragen.