Die Lidl-Filialen in der Schweiz, in Österreich, in Schweden und in den Niederlanden haben es vorgemacht, jetzt ziehen die Geschäfte in Deutschland nach: Im gesamten Bundesgebiet will Lidl ab sofort auf Flugobst und -gemüse verzichten, wie die „Lebensmittelzeitung“ berichtet. Es sei der „finale Schritt“ eines Trends, den der Discounter schon seit Jahren verfolgt habe, erklärte dieser auf Nachfrage der Zeitung. Flugware sei zuletzt immer mehr reduziert worden.

Per Flugzeug importierte Ware hat sehr hohen CO2-Abdruck

Damit will Lidl seinen CO 2 -Abdruck erheblich verkleinern. Denn: Der Import per Flugzeug geht mit deutlich mehr Treibhausgasen einher als der Import über andere Verkehrswege. So ist beispielsweise eine Ananas, die per Flugzeug kommt, 25 Mal schädlicher als eine Ananas, die per Schiff geliefert wird, wie das Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg vorrechnet.

Welche Mengen Obst und Gemüse von dem Flugverbot nun betroffen sind, lässt Lidl weitestgehend offen. Nur bei einem Produkt wird der Discounter präzise: So werde grüner Spargel, der bisher außerhalb der Saison auf dem Luftweg transportiert worden sei, jetzt „ausschließlich saisonal aus Deutschland und Europa“ angeboten. Da die Spargelzeit in der Regel von April bis Juni ist, dürfte dieser für die kommenden Monate aus dem Sortiment fliegen.

Grüner Spargel wird künftig außerhalb der Saison nicht mehr bei Lidl zu finden sein. Symbolfoto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Der Verzicht auf Flugimporte beschäftigt auch andere Lebensmittelhändler in Deutschland. Nach Angaben der „Lebensmittelzeitung“ hat Aldi Nord schon immer ausschließlich Ware auf dem See- oder Landweg liefern lassen. Auch Aldi Süd und Rewe hatten vor einiger Zeit erklärt, so weit es geht ohne Transporte auf dem Luftweg auszukommen zu wollen.