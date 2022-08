Rentner müssen bei der Energiepauschale nicht leer ausgehen. FOTO: dpa/Sebastian Kahnert up-down up-down Diese Ausnahmen gelten Keine Energiepauschale? So bekommen auch Rentner die 300 Euro Von Jakob Patzke | 25.08.2022, 15:28 Uhr

Mit der Energiepauschale will die Bundesregierung die Verbraucher in Deutschland entlasten. Im Vordergrund stehen dabei in erster Linie Arbeitnehmer. Doch auch Rentner müssen nicht leer ausgehen – wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen.