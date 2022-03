Peter Biesenbach FOTO: Caroline SeidSeidel-Dißmannel Geld-verbraucher Justizminister eröffnet „Haus des Jugendrechts“ in Münster Von dpa | 03.03.2022, 00:34 Uhr | Update vor 1 Std.

Um Jugendliche, die auf die schiefe Bahn geraten sind, kümmert man sich künftig in Münster in einem „Haus des Jugendrechts“. Zur Eröffnung kommen an diesem Donnerstag (12.30 Uhr) NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) und Innen-Staatssekretär Jürgen Mathies. In dem Haus arbeiten Jugendhilfe, Polizei und Staatsanwaltschaft am gemeinsamen Ziel, dass aus kriminellen Jugendlichen keine Intensivtäter mit verfestigten kriminellen Karrieren werden.