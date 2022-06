ILLUSTRATION - Wo ist mein Koffer, ist er nicht mitgeflogen? Gepäckermittlungen an Airports können eine erste Anlaufstelle für die Suche sein. Foto: Christin Klose/dpa-tmn FOTO: Christin Klose Koffer weg Ihre Rechte bei Gepäckverlust auf Flugreisen Von dpa | 14.06.2022, 14:36 Uhr

Wer an der Gepäckausgabe vergeblich wartet, muss nicht für die nächsten Tage in derselben Kleidung herumlaufen. Verbraucherschützer erklären, was Urlauber zu Kofferproblemen wissen sollten.