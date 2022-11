Foto: Jörn Martens/ Robert Doelling/dpa/Silas Stein Energie-Experten geben Antworten Heute im Livestream: Wärmepumpen – lohnt sich der Einbau? Von Svana Kühn | 21.11.2022, 15:53 Uhr

Öl und Gas sind knappe Güter. Immer mehr Menschen wollen deshalb auf Wärmepumpen umsteigen. Aber wie funktionieren die eigentlich? Und was ist zu beachten? Darüber sprechen wir am Mittwoch, 23. November, um 19.30 mit den Energie-Experten Andreas Holtgrave und Robert Doelling in unserem Livestream.