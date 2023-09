Deutschland bezieht kein russisches Gas mehr, ein Heiz-Desaster konnte im letzten Jahr verhindert werden und auch die Strompreise sinken. Wer jetzt aber auf sinkende Preise beim Heizöl spekuliert hat, der dürfte sich verzockt haben. Die Heizsaison beginnt – und entgegen der Entwicklung bei den Strom- und Gaspreisen, sinkt der Heizölpreis nicht. Woran liegt das und wie lässt sich doch noch etwas Geld sparen?

Heizstart und Förderbegrenzungen treiben die Preise

Heizöl ist in den vergangenen eineinhalb Monaten im Preis stark gestiegen. Kosteten 100 Liter Heizöl Mitte Juli noch knapp 90 Euro, kostet die gleiche Menge nun 108 Euro. Auslöser könnte der Beschluss Saudi-Arabiens sein, die Begrenzung der Öl-Förderung bis Ende 2023 weiterzuführen. Das Land wolle demnach nur noch eine Million Barrel Öl pro Tag (bpd) fördern. Diese freiwillige Kürzung kommt zusätzlich zu einer verpflichtenden Kürzung der OPEC+-Länder, die diese im April beschlossen hatten.

Der Preisanstieg beruht somit zum einen auf einer Angst vor einer Öl-Knappheit, zum anderen steigt der Preis auch durch die gestiegene Nachfrage zu Beginn der Heizsaison. Der Heizölpreis steigt in jedem Jahr spätestens ab September, da mehr Kunden beginnen, ihre Tanks zu füllen.

Preis noch weit unter Krisenniveau

Trotz der gestiegenen Preise ist die Lage am Heizöl-Markt noch weitaus entspannter als im vergangenen Jahr. Zahlt man heute 108 Euro für 100 Liter Heizöl, zahlte man vor einem Jahr knapp 170 Euro. Insgesamt ist das Preisniveau am Ölmarkt seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine deutlich höher als zuvor. Im Jahr 2021 betrug der Heizölpreis Anfang September noch knapp 70 Euro. Ein allgemeiner Preisanstieg zeichnet sich ab.

Sehen Sie hier die Preisentwicklung für leichtes Heizöl in Deutschland pro Jahr:

Durchschnittlicher Verbraucherpreis für leichtes Heizöl in Deutschland in den Jahren 1960 bis 2023 (in Cent pro Liter). Grafik: en2x. In Statista.

Der beste Zeitpunkt zum Heizölkauf ist vorbei

Dennoch sei die Nachfrage an Heizöl weiterhin stabil, wie das Magazin „agrarheute“ berichtet. Demnach sei die aktuelle Nachfrage durch die Preissteigerung nicht beeinträchtigt worden.

Das könnte auch daran liegen, dass der Heizölpreis traditionell ab September bis zum Februar eher noch weiter steigt, als zu fallen. Der beste Zeitpunkt, um Heizöl zu kaufen, lag in diesem Jahr in den Monaten Mai bis Juli. Weil dann nicht viel geheizt werden muss, sind in diesen Monaten die Preise meist am niedrigsten.

Ein Experte empfiehlt im Gespräch mit dem SWR, zusammen mit den Nachbarn eine Großbestellung aufzugeben. Dann gäbe es entsprechenden Mengenrabatt. So lassen sich vielleicht auch jetzt noch einige Euro bei der Heizölbestellung sparen.